Больница №20 в Екатеринбурге получила новое оборудование на 22 млн рублей

Центральная городская больница (ЦГБ) №20 в Екатеринбурге получила новое медицинское оборудование на сумму более 22 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Оборудование начнут использовать после оформления необходимых документов. «Последнее приобретение — современный операционный стол и высокотехнологичный рентгеновский аппарат типа С-дуга. Оборудование значительно упростит работу врачей, позволит проводить операции с высокой точностью и без дополнительных обследований. А новый операционный стол обеспечит максимальный комфорт и точность в ходе хирургического вмешательства»,— сообщил губернатор Денис Паслер.

Кроме того, до конца года в больницы области поступит около 2 тыс. единиц техники на сумму более 2,2 млрд руб.

Напомним, летом онкологические центры Свердловской области получили от правительства региона 20 микроскопов на сумму свыше 1,5 млн руб.

Ирина Пичурина