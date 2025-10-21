Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Больница №20 в Екатеринбурге получила новое оборудование на 22 млн рублей

Центральная городская больница (ЦГБ) №20 в Екатеринбурге получила новое медицинское оборудование на сумму более 22 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Оборудование начнут использовать после оформления необходимых документов. «Последнее приобретение — современный операционный стол и высокотехнологичный рентгеновский аппарат типа С-дуга. Оборудование значительно упростит работу врачей, позволит проводить операции с высокой точностью и без дополнительных обследований. А новый операционный стол обеспечит максимальный комфорт и точность в ходе хирургического вмешательства»,— сообщил губернатор Денис Паслер.

Кроме того, до конца года в больницы области поступит около 2 тыс. единиц техники на сумму более 2,2 млрд руб.

Напомним, летом онкологические центры Свердловской области получили от правительства региона 20 микроскопов на сумму свыше 1,5 млн руб.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все