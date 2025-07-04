Онкоцентры Свердловской области получили микроскопы на 1,5 млн рублей

Онкологические центры Свердловской области получили от правительства региона 20 микроскопов на сумму свыше 1,5 млн руб., рассказал врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Новые микроскопы со встроенными камерами переданы главному корпусу онкоцентра в Екатеринбурге, а также филиалы в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. С ними станет возможно быстрее и точнее проводить диагностику, определять стадию заболевания и корректировать лечение. «Мы продолжаем обновление материально-технической базы свердловских медучреждений. Напомню: в этом году мы поставим почти 2 тыс. единиц нового оборудования в больницы по всему региону»,— добавил господин Паслер.

Напомним, при федеральной поддержке в Свердловской области в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество медицинских учреждений — 143 объекта. Кроме того, регион планирует закупить 48 ФАПов.

Ирина Пичурина