Для трех городов Свердловской области закупили 209 новых автобусов

В три города Свердловской области поступят 209 новых автобусов, закупленных по льготному лизингу — их получат Екатеринбург, Нижний Тагил и Асбест, передает департамент информационной политики региона.

Для Екатеринбурга закупят 150 автобусов, из них 20 — большого класса: из них первые 36 уже приехали и вышли на маршруты. В Нижний Тагил поступит 49 единиц, в том числе 18 — большой вместимости. В Асбест прибудет 10 автобусов.

Заявка на закупку была подана в Минтранс РФ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — по словам губернатора Дениса Паслера, закупка автобусов для перевозчиков по договору лизинга позволит заменить изношенный транспорт на самых загруженных маршрутах. Предприятия заключают лизинговые соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией — автобусы в полном объеме должны поступить к заказчикам до 1 декабря.

Напомним, в июне Денис Паслер утвердил планы обновления общественного транспорта в муниципалитетах до 2030 года. На обновление автобусного парка за пять лет будет направлено более 1,5 млрд руб.

Ирина Пичурина