В Свердловской области направят 1,5 млрд рублей на новый транспорт до 2030 года

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил планы обновления общественного транспорта в муниципалитетах до 2030 года, сообщили в департаменте информационной политики. На обновление автобусного парка за пять лет будет направлено более 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Решать задачу будем с использованием всех доступных инструментов, включая механизм списания долгов по инфраструктурным кредитам»,— отметил Денис Паслер. Он сообщил, что в этом году 12 городов получили субсидии на покупку 36 автобусов.

По словам главы региона, первые машины уже начали поступать в муниципалитеты. Краснотурьинск получил семь автобусов, Новоуральск — пять. Еще 11 машин будут направлены на межмуниципальные маршруты: между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, в Ирбит, Нижний Тагил и Красноуфимск.

Муниципалитетам в 2028 и 2029 годах планируется направлять по 333,2 млн руб. на покупку новых автобусов. Соответствующие изменения внесены в государственную программу развития транспортного комплекса Свердловской области.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбург до конца июля доставят 15 новых автобусов-«гармошек», которые выйдут на маршруты №49 и №51 уже с 1 августа.

Полина Щуцкая