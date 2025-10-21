Сергей Ломовцев переизбран главой Ишимского муниципального округа

Депутаты думы Ишимского муниципального округа на втором заседании первого созыва единогласно наделили полномочиями главы округа Сергея Ломовцева, который руководит территорией уже восемь лет. Об этом сообщил господин Ломовцев в своем Telegram-канале. «Это большая честь и огромная ответственность. Благодарю депутатов и всех жителей за оказанное доверие. Вместе мы сделаем наш округ лучше»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Ломовцева Фото: Telegram-канал Сергея Ломовцева

Сергей Ломовцев начал трудовую деятельность с работы с детьми в школах. Он работал учителем основ безопасности жизнедеятельности в Стрехнинской начальной школе Ишимского района. После был назначен директором Ваньковской основной школы, затем возглавлял Гагаринскую школу. С 2012 по 2017 год занимал должность заместителя главы Ишимского района. С 10 октября 2017 года занимает пост главы муниципального района.

Выборы муниципальных глав в Тюменской области проводятся в связи с переходом региона на одноуровневую систему местного самоуправления, в ходе которой были упразднены администрации и советы депутатов городских и сельских поселений. В апреле Ишимский район вместе с еще 18 муниципальными образованиями области преобразовали в муниципальные округа. В сентябре на этих территориях состоялись выборы депутатов дум первого созыва. Теперь депутаты новых дум должны назначить руководителей в новообразованных округах.

Полина Бабинцева