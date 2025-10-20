Заемщику веры нет

На Кубани растет процент отказов в выдаче потребительских займов. В сентябре этого года было отклонено 79,6% заявок на выдачу кредитов. Это касается всех сфер потребкредитования, включая ипотеку, товарные и автокредиты. Эксперты считают, что банки в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ не хотят рисковать, связывая себя договорными отношениями с потенциально неплатежеспособными заемщиками. Сами финансовые организации заявляют, что ищут индивидуальные подходы к клиентам, разрабатывая наиболее приемлемые для всех участников процесса кредитования продукты. Аналитики констатируют, что доходы населения падают, а ставки и платежи по кредитам растут, поэтому ситуация может измениться только в случае стабилизации экономики.

Краснодарский край вошел в топ-3 российских регионов, где отмечены наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты, включая выдачу кредитных карт, автокредиты и ипотеку. В сентябре текущего года на Кубани были отклонены заявки по кредитам в 79,6% случаев. Это на 0,4 процентных пункта (п. п.) больше, чем месяцем ранее, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По показателю величины количества отказов по заявкам на розничные кредиты Краснодарский край занимает третье место среди регионов РФ. В лидерах — Забайкальский край (79,9% отказов) и Кемеровская область (79,7%). Замыкает топ-5 — Омская и Новосибирская области (79,5 и 79,4% соответственно). Наименьшие доли отказов зафиксированы в Нижегородской области (73,2%), Москве (73,6%) и Удмуртии (73,9%). В целом по стране в выдаче розничных кредитов отказывают в 77,7% случаев, что на 0,3 п. п. Больше, чем в августе 2025 года (77,4%) и на 0,2 п. п. — чем в сентябре 2024-го (77,5%).

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, одобрение розничных кредитов в России в целом и в Краснодарском крае в частности остается на относительно низком уровне. Он констатирует, что снижения ключевой ставки до 17% и последовавшего за этим сокращения полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества.

«С другой стороны, банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. Единственный клиентский сегмент, в котором сохраняется высокий уровень одобрения (и даже растет) — заемщики с высоким уровнем кредитоспособности. По шкале Персонального кредитного рейтинга — это более 750 баллов. Конкуренция в борьбе за таких клиентов у банков только нарастает»,— комментирует эксперт.

Банки осторожничают

По данным НБКИ, в сентябре текущего года в Краснодарском крае было выдано 60,4 тыс. потребительских кредитов, что на 7,8% меньше, чем в августе этого же года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило почти 30%.

Как сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант», по итогам сентября уровень одобрений розничных кредитов в российских банках составил 22,3%, что лишь незначительно ниже уровней прошлого года (23%), По данным аналитиков агентства, наименьшая доля одобрений в товарном сегменте (POS-кредиты) — всего 15,2%, наибольшая — в ипотеке (38,9%). В автокредитовании доля одобрений составляет 24,3%, в потребительском — 26%.

В сентябре 2024-го, по данным коллекторского агентства, средняя доля одобрений была на уровне 23% (в ипотеке — 41%, в потребительском сегменте — 30%, автокредитовании — 24% и в POS-кредитах — 14,8%).

«Банки чаще всего отказывают в одобрении заявки по причине недостаточной платежеспособности или закредитованности потенциального заемщика. Не по всем одобренным заявкам происходит выдача кредита, заявитель может отказаться. Большинство людей подают несколько заявок разным кредиторам, стараясь получить более выгодное для себя предложение, с другой стороны — увеличивая вероятность одобрения»,— говорит генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.

По его словам, несмотря на ужесточение регулирования кредитного рынка, спрос на кредиты остается высоким, а банки сохраняют осторожный, но стабильный подход к одобрению заявок. Незначительное сокращение доли одобрений, отмечает господин Аксенов, свидетельствует о том, что банки не готовы брать дополнительные риски и готовы мириться с более медленным, но качественным ростом портфеля розничных кредитов.

Тревожный сигнал

Практически во всех кредитных организациях Краснодарского края «Rewiev. Ъ-Кубань» отказались комментировать ситуацию вокруг одобрения и отказов по потребительским кредитам, сославшись на «негативный фон» вокруг этого информационного повода. Как пояснил директор Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Ковалев, высокая доля отказов на заявки по потребительским кредитам может быть тревожным сигналом как для банков, так и для заемщиков.

«Россельхозбанк тщательно отслеживает текущие экономические тенденции и состояние кредитного рынка. Увеличение доли отказов может быть связано с несколькими факторами, включая общий уровень финансовой грамотности заемщиков, изменения в макроэкономической ситуации, а также ужесточение требований к оценке кредитоспособности, что обусловлено стремлением банков минимизировать риски. При этом в РСХБ понимают важность доступности финансовых средств для граждан и предпринимателей. Мы активно разрабатываем инновационные кредитные продукты, которые учитывают потребности клиентов и обеспечивают более гибкие условия. Наша цель — поддерживать местное сообщество и помогать жителям Краснодарского края и Республики Адыгея достигать своих финансовых целей»,— прокомментировал господин Ковалев.

Денис Аксенов отмечает, что термин «доля отказов» в сфере банковского кредитования появился относительно недавно — после того, как бюро кредитных историй накопили массивы данных. Прежде подобная информация, по словам эксперта, тщательно скрывалась и оставалась внутри кредитных организаций.

«Причины отказов нужно разделить на две составляющие. Основная — требование регулятора к долговой нагрузке заемщика. Если на обслуживание вероятного кредита будет уходить половина дохода или больше, то для себя кредитор выбирает: или предоставлять кредит и нести по нему повышенные расходы, ограничивая себя в возможности кредитования других потенциальных заемщиков, или отказать, чтобы наращивать объемы кредитования менее закредитованных заемщиков. Вторая причина, менее явная, — мы не знаем, как сильно возросли аппетиты заемщиков. Пару лет назад на ремонт нужна была одна сумма, сегодня — в полтора-два раза больше. Выросла стоимость обучения, техники, из-за роста стоимости квартир и машин пропорционально возросли требования по первоначальному взносу. Следовательно, люди стали запрашивать кратно большие суммы кредитов, а кредиторы — чаще отказывать. Доходы у людей не выросли также пропорционально, плюс подорожало обслуживание кредитов из-за двузначных ставок, которые у отдельных банков приближаются к ставкам в микрофинансировании»,— рассказал «Rewiev. Ъ-Кубань» генеральный директор агентства «Долговой консультант».

Доходы снижаются, платежи растут

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, существенную роль в росте числа отказов в выдаче кредитов играет общее замедление темпов роста доходов населения при сохраняющемся высоком уровне процентных ставок. Этот фактор, по словам аналитика, сделал часть потенциальных заемщиков заведомо неплатежеспособными. «В базовом сценарии доля отказов в ближайшие кварталы будет колебаться в диапазоне 72–75% и будет постепенно снижаться лишь при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики и стабилизации доходов населения. В итоге рынок потребкредитования будет оставаться избирательным, а основная поддержка спроса переместится в сегменты ипотечных и целевых госпрограмм»,— прокомментировал аналитик ситуацию «Банкам.ру».

Денис Аксенов также констатирует, что за несколько последних лет минимум в два раза возрос размер ежемесячного платежа по потребительским кредитам. Так, по его словам, если три года назад на погашение условного потребкредита в 100 тыс. руб. в месяц уходило менее 9 тыс. руб., сегодня — более 18 тыс. руб.

«Во всех регионах ситуация примерно идентична: восемь из десяти заявок на ссуды отклоняются. Однако кредиторы прибегают к хитрости, чтобы не попасть в статистику отказов: появилась практика снижения суммы одобрения. Потребитель, условно, просит 100 тыс. руб. на год, а банк, посчитав соотношение его долговой нагрузки, предлагает вместо запрошенной суммы условные 15 тыс. и на два года. При такой математике сумма ежемесячного платежа будет минимальна и уложится в критерий долговой нагрузки»,— говорит Денис Аксенов.

Как рассказал «Rewiev. Ъ-Кубань» аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский, рост отказов в получении кредитов отражает общероссийскую тенденцию снижения аппетита банков к риску в условиях экономической нестабильности и сохраняющегося высокого уровня задолженности граждан. «В Краснодарском крае высокая доля отказов в получении банковских кредитов связана с активным спросом на данную финансовую услугу и специфическими особенностями локального рынка, в основном сконцентрированного в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и торговле. Снизить уровень отказов возможно лишь при стабилизации ситуации в экономике и постепенном смягчении требований к заемщикам»,— резюмировал эксперт.

Дмитрий Михеенко