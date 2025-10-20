Золоту придали вес

Первый день торгов на Петербургской бирже золотыми слитками завершился лишь одной сделкой — 1 кг на 11 млн руб. Впрочем, торговая площадка рассчитывает заинтересовать инвесторов, а также производителей и потребителей благородного металла узкими спредами и низкими трансакционными издержками. Однако ей придется выдержать жесткую конкуренцию с Московской биржей, торги драгоценными металлами на которой проходят не первый год, а объемы нередко превышают 10 млрд руб. в день.

На стартовавших 20 октября торгах золотыми слитками на Петербургской бирже была зафиксирована лишь одна сделка — на 1 кг (на сумму чуть более 11 млн руб.). В то же время на Московской бирже объем торгов превысил 12,6 млрд руб. Впрочем, торги на двух площадках отличаются радикально. На Петербургской бирже для торгов доступны слитки массой 20 г, 50 г, 100 г и 1 кг. Причем операции могут совершать юрлица, прошедшие аккредитацию на бирже и зарегистрированные в реестре Пробирной палаты. На Московской бирже торги драгоценными металлами, прежде всего золотом, проходят в обезличенном режиме. Однако при желании покупатель может «конвертировать» золото с биржевого счета в слитки.

Планы по запуску торгов золотыми слитками на Петербургской бирже были оглашены на ПМЭФ (см. “Ъ” от 23 июня). Торги осуществляются при участии инфраструктуры Гознака, который выступает ответственным кастодианом. Если клиент хочет выставить слитки на продажу, он отдает их на хранение кастодиану, который проводит контроль качества металла неразрушающими методами, а также проверяет сертификат, номера и происхождение металла. Комиссии за проверку слитков и за их снятие со счета взиматься не будут, а вот стоимость хранения слитков определяется в соответствии с тарифами Гознака, инкассация также осуществляться самим инвестором.

Петербургская биржа является крупнейшей товарно-сырьевой биржей России. В 2025 году суммарный оборот торгов по всем секциям превысил 2,3 трлн руб. Наибольший вклад внесли торги нефтепродуктами — на 2,15 трлн руб.

Сейчас спотовая цена на золото находится вблизи исторического максимума — 20 октября, по данным Investing.com, она составляла $4350 за тройскую унцию. «На все биржевые инструменты с экспозицией на золото по всему миру наблюдается ажиотажный спрос. При этом притоки в мировые ETF в сентябре и вовсе стали рекордными»,— отмечает старший аналитик «Т-Инвестиций» Александр Потехин. В прошлом месяце активы золотых ETF выросли почти на 163 тонны, до 3286 тонн (см. “Ъ” от 7 октября).

Участники рынка считают, что на демонстрацию высоких показателей Петербургской бирже потребуется время. «Со стороны предложения могут выступать крупные добытчики металла, а также банки, а со стороны спроса — институциональные инвесторы, банки и, конечно, частные инвесторы»,— отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Но для того чтобы их заинтересовать, площадке придется выполнить целый ряд условий.

Помимо низких трансакционных издержек, ликвидности торгов, а также удобного доступа к рынку важным вопросом для покупателей станет прозрачность ценообразования, отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. «Инвесторам нужна четкая и понятная информация о ценах и курсах золота, которая будет согласовываться с мировыми рынками и актуальными котировками золота»,— считает он.

Замминистра финансов Алексей Моисеев, 20 октября: «Мы должны иметь возможность определять цену (золота.— “Ъ”) в России, не полагаясь на зарубежные биржи».

В планах у Петербургской биржи запустить торги в формате «франко-склад ОТП», при котором продавец осуществляет доставку товара до склада покупателя, который далее берет ответственность за его хранение. Рассматривается и возможность торговли на условиях «франко-склад аффинажного завода». Однако ей придется выдержать жесткую конкуренцию с крупнейшей фондовой биржей.

Так, Московская биржа активно расширяет свои сервисы по торговле драгметаллами. 20 октября она предоставила участникам торгов сервис клиринга внебиржевых сделок с ними с участием центрального контрагента. Однако на площадке «не видят необходимости запуска отдельного режима торгов мерными слитками». «Торговля стандартизированными лотам способствует концентрации ликвидности, что особенно важно для ценообразования и последующего расчета товарных индикаторов, а также создания производных финансовых инструментов на торгуемые активы»,— подчеркнули на бирже.

Андрей Ковалёв