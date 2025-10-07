Спасение от шатдауна

Цены на золото обновляют исторический максимум, уверенно приближаясь к уровню $4 тыс. за тройскую унцию. Рост котировок продолжается седьмую неделю подряд, за это время они прибавили почти 19%, при этом активы золотых биржевых фондов (ETF) превысили 3 тыс. тонн впервые за три года. Спрос растет на фоне повышения рисков инвестирования в гособлигации США, в том числе из-за случившегося шатдауна. Меняется и структура спроса, в первую очередь за счет снижения потребления ювелирной отраслью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 6 октября котировки золота на спот-рынке достигали отметки $3,958 тыс. за унцию, обновив исторический максимум, установленный в прошлый четверг ($3,9 тыс. за унцию). По сравнению с закрытием предыдущей недели рост составил 1,8%, за семь недель почти непрерывного роста золото подорожало на 19%.

Котировки уверенно растут на фоне масштабных покупок со стороны институциональных инвесторов. По данным агентства Bloomberg, за прошлую неделю активы биржевых фондов выросли более чем на 20 тонн, до отметки 3025 тонн — максимума с 28 сентября 2022 года. С середины августа такие вложения увеличились на 156,7 тонны. Это сопоставимо с золотыми запасами таких стран, как Ливия (146,7 тонны), Венесуэла (161,2 тонны), Ирак (162,7 тонны). В предыдущий раз вложения в металл росли такими темпами в марте 2022 года, когда на фоне разрыва торговых связей с Россией активы золотых ETF выросли почти на 163 тонны, до 3286 тонн.

В денежном выражении речь идет о вложениях в десятки миллиардов долларов. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), общий объем инвестированных в золотые ETF средств за неделю, закончившуюся 1 октября, составил $5,6 млрд. За семь недель вложения составили почти $25 млрд, из которых $11,5 млрд поступило в последние две недели.

Интерес к благородному металлу в последние дни был подогрет американским шатдауном, который случился на фоне смягчения монетарной политики ФРС. «Политический кризис в США и шатдаун правительства дополнительно снижают уровень доверия к доллару, что увеличивает притоки в золото»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Причем инвесторы выводили средства из фондов, ориентированных на вложения в US Treasuries (UST).

Согласно данным EPFR, на минувшей неделе из таких фондов инвесторы забрали $7,6 млрд, что является шестым по величине чистым оттоком за все время наблюдений.

Американские гособлигации десятилетиями были основой любого институционального портфеля, однако сегодня этот статус размывается — и причины этого шире шатдауна, с которым рынки давно научились жить. «Проблема в том, что за очередным отдельным эпизодом стоит системная утрата доверия как к политической системе и бюджетной дисциплине, так и к самому механизму выпуска и обслуживания долга. ФРС смягчает риторику, но при этом не в состоянии контролировать фискальную ситуацию, дефицит снова под 7% ВВП, а затраты на обслуживание долгов уже сравнимы с оборонным бюджетом»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. По ее словам, в итоге идет переоценка премии за риск, в том числе делается ставка на девальвацию доллара.

В результате US Treasuries перестают играть роль безрискового актива, а инвесторы находятся в активном поиске альтернативы, которой в первую очередь и становится драгоценный металл. Как отмечает Алена Николаева, у золота «нет эмитента, чьим обещаниям надо верить, нет долговой нагрузки, а значит, нет угрозы дефолта». При этом шатдаун парализовал даже регулярные релизы CPI и payrolls, рынок столкнулся с вакуумом данных. «В этой неопределенности золото становится активом последней инстанции, в который идут все»,— отмечает госпожа Николаева. Причем значимых продавцов на уровне $3,95 тыс. за унцию не было видно, то есть базовым сценарием становится уровень $4 тыс. за унцию. «В случае второй волны инфляции и девальвации уровни выше $4,5 тыс. за унцию перестанут казаться фантастикой»,— отмечает эксперт.

В результате структура спроса на золото может измениться. Высокие цены приведут к снижению спроса на металл со стороны ювелирной промышленности, что наиболее наглядно происходит в Индии. В сентябре секретарь Индийской ассоциации производителей драгметаллов Сурендра Мехта уже высказывал предположение, что спрос на украшения в трехнедельном сезоне закупок снизится на 27% по сравнению с прошлым годом из-за высоких цен. Вместе с тем частные инвесторы, напротив, увеличат вложения в золото. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин отмечает, что «ожидания более высокого уровня инфляции в стране в совокупности с риском ослабления курса рупии стимулируют покупки физического золота вне ювелирного спроса».

Виталий Гайдаев