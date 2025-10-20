Расследование аварии на фуникулере в Лиссабоне выявило многочисленные нарушения

Власти Португалии опубликовали предварительные результаты расследования причин аварии на фуникулере «Глория» в Лиссабоне, повлекшей за собой гибель 16 человек. Соединительный трос между вагонами, разрыв которого и повлек за собой аварию, не имел соответствующей сертификации и не мог использоваться для данного вида транспорта, отмечается в докладе Управления по предотвращению и расследованию происшествий в гражданской авиации и на железнодорожном транспорте.

Эксперты также указали на недочеты в обслуживании и ремонте подвижного состава фуникулера, на недостаточную квалификацию технического персонала. Управление отметило, что необходима дополнительная проверка качества самого троса и ряда других технических деталей.

Авария на фуникулере «Глория», связывающем центр Лиссабона с районом Байрру-Алту, произошла 3 сентября 2025 года. Из-за разрыва троса двигавшийся вниз по улице вагон с людьми разогнался, сошел с рельсов и врезался в здание. Среди 16 погибших оказался и машинист, управлявший этим вагоном. Пострадали 23 человека, 5 из них получили серьезные травмы. Мэр города объявил трехдневный траур в связи с этой трагедией.

Алена Миклашевская