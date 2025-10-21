Пробег свернул с дороги

Продажи автомобилей с пробегом продолжают сокращаться месяц к месяцу. Анонсированный пересмотр правил расчета утильсбора подстегнул спрос, но сегмент новых автомобилей для граждан сейчас выгоднее за счет скидок и снижения процентных ставок. Впрочем, уже в октябре рынок может вырасти к сентябрю на 10–12%, считают дилеры.

Продажи легковых автомобилей с пробегом в сентябре сократились на 2,1% относительно августа, до 553,3 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Вторичный рынок снижается месяц к месяцу с рекордного июля (см. “Ъ” от 19 августа). Негативная динамика, по мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, связана с привлекательностью сегмента новых автомобилей из-за скидочных предложений и снижения процентных ставок. «Новую машину купить гораздо выгоднее, чем с пробегом. Плюс многие не хотят продавать свои европейские и корейские машины дешево, интересных предложений по ним нет»,— добавляет он.

Лидерство на вторичном рынке, по данным «Автостата», в сентябре сохраняет Lada. Продажи бренда к августу сократились на 4,9%, до 130,85 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой снизилась на 1,5%, до 56,13 тыс. штук. Топ-3 замыкает Kia с результатом 33,1 тыс. машин с пробегом, что на 0,8% ниже результатов августа. Следом идут Hyundai и Nissan, продажи которых снизились на 2,7%, до 30,82 тыс. штук, и 2,6%, до 24,47 тыс. штук, соответственно. Как уточняют в агентстве, в первой десятке рост к уровню месячной давности показывает только BMW — на 2,2%, у остальных девяти марок продажи снизились, сильнее всего — у Lada.

Самыми продаваемыми моделями с пробегом в сентябре стали Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 «Самара-2» и Ford Focus.

Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—сентябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 106 419 7,2 2 Kia Rio 85 546 -5,8 3 Lada 2114 84 953 -5,9 4 Hyundai Solaris 84 155 -4,2 5 Ford Focus 77 363 -5,1 6 Lada 2170 75 566 -0,6 7 Lada 4x4 75 021 2,6 8 Toyota Corolla 71 057 -1,3 9 Lada 2190 61 619 0,4 10 Toyota Camry 61 380 -0,7 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Год к году сегмент автомобилей с пробегом в сентябре вырос на 4,5%. Господин Удалов поясняет, что поддержку оказывает рынок новых машин, где спрос растет (см. “Ъ” от 3 октября). Кроме того, на продажи влияет информация о пересмотре расчета утильсбора: идет активный импорт автомобилей до вступления в силу новых правил, отмечает эксперт. Из-за ажиотажа первый вице-премьер Денис Мантуров поручал Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки введения новых правил на месяц, то есть до 1 декабря (см. “Ъ” 15 октября).

Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов подтверждает, что новости о корректировке утильсбора оживили продажи. «Повышенный спрос наблюдался на автомобили более высокой ценовой категории — от 3,5 млн руб., мощностью свыше 160 л. с., преимущественно в возрасте трех-пяти лет»,— говорит он. По словам источника “Ъ”, ожидаемый отказ от льготного утильсбора на машины выше 160 л. с. для физлиц может закрыть поток в РФ машин традиционных автобрендов. Подержанные автомобили, как правило, импортируются именно физлицами, уточняет Сергей Удалов.

В будущем на вторичном рынке может возникнуть дефицит по отдельным сегментам, вторит господин Титов. Прежде всего, рассуждает он, по тем моделям, которые больше не поставляются на российский рынок. «Однако, поскольку большинство таких автомобилей уже находятся в обращении внутри страны, дефицит станет ощутимым лишь через год-два. Полностью эти модели не исчезнут, но их количество действительно сократится»,— прогнозирует топ-менеджер.

Октябрь, вероятно, превзойдет продажи сентября, полагает директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов. Аналогичной оценки придерживается Роман Титов, прогнозируя рост рынка на 10–12% относительно сентября. По мнению господина Удалова, продажи будут не ниже сентябрьских. Резкого всплеска спроса на фоне пересмотра расчета утильсбора, продолжает эксперт, не ожидается. «Эта часть пробега, которую люди пытаются завести, в последний вагон запрыгнуть, не очень большая относительно всего рынка»,— считает он. По его словам, куда большее влияние будет иметь фактор того, что новые машины сейчас покупать выгоднее подержанных.

Наталия Мирошниченко