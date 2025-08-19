Пробег набирает скорость

Реализация легковых автомобилей с пробегом в июле оживилась как в годовом, так и в месячном выражении. Причины — в ставке ЦБ, отложенном спросе, росте продаж новых машин и снижении цен — в среднем в пределах 10%. В августе, как ожидается, рекордные результаты июля могут быть превышены.

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в июле выросли относительно июня на 21,4%, до 567,2 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Впервые с января зафиксирован рост и в годовом выражении: на 3,8%. В целом июль показал рекордные для вторичного рынка результаты за последние девять месяцев.

Лидерство на вторичном рынке неизменно сохраняет Lada: в июле продажи бренда выросли на 4,6% год к году, до 139,17 тыс. штук. На втором месте — японская Toyota, реализация которой увеличилась на 4,3%, до 58,42 тыс. штук. Замыкает топ-3 южнокорейская KIA с результатом 33,1 тыс. проданных автомобилей с пробегом, что на 1,8% выше результатов июля прошлого года. Следом идут Hyundai и Nissan: первый нарастил продажи на 2,6%, до 31,68 тыс. штук, второй — сократил на 3,2%, до 24,99 тыс. штук. Самыми популярными моделями на рынке машин с пробегом в июле остаются Lada 2114, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом по итогам января—июля 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 80 802 8,2 2 Lada 2114 65 623 –5,8 3 Kia Rio 63 435 –6,0 4 Hyundai Solaris 62 911 –4,1 5 Lada 2170 58 222 0,4 6 Ford Focus 58 197 –5,2 7 Lada 4x4 56 863 2,5 8 Toyota Corolla 52 698 –3,0 9 Lada 2190 46 599 1,0 10 Toyota Camry 45 711 –1,2 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Оживление продаж, по мнению замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Романа Титова, в первую очередь связано со снижением ставки ЦБ: для граждан стало не так привлекательно класть деньги на депозиты, а сроки действующих вкладов стали заканчиваться. «Кроме того, произошло небольшое снижение кредитных ставок. Это тоже сыграло свою роль»,— заметил топ-менеджер. Директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов считает, что росту продаж в июле способствовал отложенный спрос. Активности сегменту пробега, по мнению коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, добавило оживление на рынке новых машин. «Большинство покупателей действует по схеме "продал одну машину, купил другую"»,— поясняет он.

Влияние на рынок оказал и выросший по отношению к иностранным валютам курс рубля, соглашаются опрошенные дилеры. Как следствие, импорт ряда автомобилей стал более доступным, что усилило ценовую конкуренцию на рынке и добавило вариантов для покупателей, указывает коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

В «Авито» связывают активность на вторичном авторынке со снижением цен на ряд популярных марок и моделей. По оценке «Рольфа», с января машины с пробегом в среднем подешевели на 5–7%, а по данным Fresh — на 8–10%. При этом снижение ценников, уточняет гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, происходит неравномерно: быстрее всего в цене теряют «свежие» модели китайских брендов. «Китайский кроссовер с пробегом мог за полгода потерять 20%, а ухоженный пятилетний Skoda Rapid с одним хозяином или Volkswagen Tiguan — не потерять ничего: таких автомобилей почти не прибавляется, а армия их поклонников огромна»,— вторит Евгений Житнухин.

По данным «Авито», средняя стоимость машин с пробегом в июле снизилась относительно января текущего года на 3,6%. Наиболее заметно на платформе подешевели машины марок Chevrolet (на 6,5%), Ford (на 4,4%), Nissan (на 4,4%), Lada (на 4,1%) и Kia (на 4%). Среди моделей сильнее всего в цене потеряли Renault Logan (на 10,9%), Hyundai Solaris (на 6,7%), Lada Kalina (на 6,7%), Chevrolet Niva (на 5,9%) и Ford Focus (на 5,6%). Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля, согласно «Автостату», по итогам первого полугодия снизилась на 3%, до 1,14 млн руб. Тренд на снижение ценников в сегменте машин с пробегом продолжится, считает господин Целиков.

Большинство опрошенных “Ъ” экспертов и дилеров прогнозируют дальнейший рост продаж машин с пробегом в августе относительно июля. Самые оптимистичные ожидания у господина Житнухина — увеличение вторичного авторынка на 18%. Господин Черноусов считает, что рост будет менее значительным — на 10%. Самый сдержанный прогноз дает Сергей Целиков, по оценке которого вторичный рынок в августе покажет результат хуже, чем в июле.

Наталия Мирошниченко