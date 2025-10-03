Авторынок уже завелся

Спрос на рынке новых легковых автомобилей продолжает планомерно расти, в сентябре продажи достигли более 122 тыс машин. Среди основных драйверов — снижение ставки ЦБ и анонсированная Минпромторгом корректировка расчета утильсбора. Опасения покупателей, ожидающих, что регуляторные изменения подстегнут цены, могут увеличить продажи в октябре в пределах 10% к прошлому месяцу.

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 0,3% относительно августа, до 122,66 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». С небольшим опережением первый месяц осени достигает по году рекордных результатов, свидетельствуют данные агентства. Впрочем, в годовом выражении продолжает фиксироваться негативная динамика — минус 18,7%.

На постепенное восстановление спроса влияет ряд факторов, соглашаются опрошенные “Ъ” дилеры и эксперты: снижение ставки ЦБ, ожидание роста цен на автомобили из-за сокращения скидочных предложений и реализация отложенного спроса. Во второй половине сентября на рынке начался и ажиотаж в связи с публикацией проекта постановления о корректировке правил расчета утилизационного сбора, которые могут вступить в силу уже с 1 ноября. Согласно проекту документа, утильсбор может учитывать и мощность двигателя, что грозит ростом цен на некоторые модели до 2 млн руб. (см. “Ъ” от 14 сентября). В этих условиях ключевым драйвером рынка стал параллельный импорт, уточняет директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. «В этом сегменте рост достиг 47% и даже превысил рост среди официальных франшиз»,— уточняет топ-менеджер.

Топ моделей по продажам новых автомобилей в январе—сентябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Динамика год к году (%) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 106033 –28,8 11,84 2 Lada Vesta 61888 –34,0 6,91 3 Haval Jolion 43938 –29,3 4,9 4 Belgee X50 26333 9,0 2,94 5 Geely Monjaro 24469 33,1 2,73 6 Lada Niva Legend 24267 –29,2 2,71 7 Haval M6 21181 –24,3 2,36 8 Lada Largus VP 20637 8 раз 2,3 9 Belgee X70 14126 51,5 раза 1,58 10 Chery Tiggo 7L 12983 н/д 1,45 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Лидером авторынка в сентябре традиционно остается Lada, хотя продажи бренда по сравнению с августом снизились на 4,5%, до 26,38 тыс. штук. На втором месте — Haval, увеличивший реализацию на 4%, до 16,67 тыс. штук. Топ-3 замыкает Geely с результатом 9,7 тыс. проданных новых машин, что на 12% выше продаж августа. Следом идут Belgee и Chery: реализация первого выросла на 6,9%, до 8,35 тыс. штук, второго — снизилась на 27,7%, до 8 тыс. штук. В результате Chery опустился с третьего на пятое место. Резкое падение по марке опрошенные “Ъ” аналитики связывают с ее постепенным вымыванием с российского рынка. В рамках подготовки к IPO на Гонконгской фондовой бирже Chery Automobile заявила о своем намерении сократить присутствие в РФ к 2027 году. В России автомобили Chery все же останутся, отмечают источники “Ъ”, но под брендом Tenet (см. “Ъ” от 17 сентября).

Самая продаваемая модель в сентябре — Lada Granta. Следом идет Haval Jolion, второй месяц подряд двигающий на третье место Lada Vesta. Также в первой пятерке остаются кроссоверы Belgee X50 и Geely Monjaro.

В октябре опрошенные “Ъ” дилеры и эксперты ожидают достаточно резкого роста продаж относительно сентября. Основная причина, по мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова,— паника среди потенциальных покупателей в связи с предстоящими изменениями расчета утильсбора: «Автомобили стоят дорого, но люди понимают, что будет еще дороже». По его мнению, продажи могут вырасти в пределах 10%.

Ажиотаж, по данным гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, отмечался уже в последнюю неделю сентября, которая пока остается рекордной по году. В октябре эксперт прогнозирует рынок на уровне 130–140 тыс. проданных машин. Николай Иванов полагает, что в октябре реализация увеличится до 130–135 тыс. машин, в том числе из-за технического фактора. «Не все смогли поставить машины на учет, так как были серьезные очереди. И весь этот объем отобразится в регистрациях сейчас, в октябре»,— отмечает он. Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич не исключает положительной динамики в текущем месяце.

По итогам года рынок, вероятно, выйдет на уровень 1,2–1,3 млн новых легковых машин, добавляет коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По данным «Автостата», за январь—август продажи новых легковых автомобилей составили 895,9 тыс. штук, что на 22,4% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Наталия Мирошниченко