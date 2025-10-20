Трамп пригрозил приостановить поставки запчастей для самолетов в КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что может приостановить поставки запчастей для самолетов в КНР из-за торгового конфликта двух стран. Он отметил, что такая угроза — ответ на меры китайской стороны по поставкам редкоземельных металлов.

«Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей»,— сказал господин Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Американский президент также отметил, что поедет в Китай по приглашению в начале следующего года

11 октября господин Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое Дональд Трамп назвал «моральным позором».

