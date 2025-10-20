Новым премьер-министром Мадагаскара после госпереворота назначен бизнесмен
Занявший пост президента Мадагаскара на прошлой неделе Микаэль Рандрианирина назначил новым главой правительства бизнесмена Херинцаламу Радзаунаривело. Объясняя свой выбор, президент указал на большой опыт нового премьер-министра и его «связи с международными организациями, сотрудничающими с нами». Об этом сообщает France 24.
Господин Радзаунаривело, получивший экономическое и бизнес-образование во Франции, сотрудничал со Всемирным банком, структурами Евросоюза, генеральным секретариатом стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, Сообществом развития Юга Африки и др. До настоящего момента занимал ключевые позиции в крупных деловых структурах Мадагаскара, является учредителем и акционером нескольких компаний, регулярно выступает на деловых и экономических конференциях.
Перестановки в правительстве Мадагаскара происходят после государственного переворота, к которому привели масштабные протесты граждан. Участники акций жаловались на регулярные отключения воды и электроэнергии, а также критиковали систему здравоохранения и уровень коррупции в стране и требовали отставки президента. Президент Андри Радзуэлина распустил правительство, но протесты не остановились. Президент бежал из страны, где к власти пришли военные. 17 октября новым президентом стал глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) Микаэль Рандрианирина.
