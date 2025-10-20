Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какой будет последняя и финальная версия сверхпопулярного кроссовера Touareg Final Edition.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Марка Volkswagen подтвердила, что скорый уход со сцены сверхпопулярной ее модели — кроссовера Touareg — это не слух, а ближайшие планы компании. Производство автомобиля будет завершено в 2026 году, а сейчас Volkswagen предложит поклонникам модели ее прощальную версию. Такой Touareg будет отличаться от обычного лазерной гравировкой Final Edition на вставке в оконную рамку задних дверей. Такая же надпись будет светиться на порогах. А еще кроссовер будет щеголять натуральной кожей в отделке вокруг селектора коробки и на панели напротив переднего пассажира. Touareg Final Edition будет доступен для заказа в Европе до конца марта следующего года, а дальше все: и производство, и поставки будут прекращены.

Стоить будет «прощальная» модель €75-103 тыс. Самой дорогой ожидаемо оказалась версия с гибридной установкой, развивающей 462 л. с. Впрочем, нас ценой на «Туареги» не удивишь. Ввезенный по параллельному импорту кроссовер 2025 года выпуска с трехлитровым бензиновым мотором у нас стоит больше 12 млн руб. Удивительно другое: зачем отказываться от успешного, харизматичного имени? В компании Ford, например, ослаб интерес к спортивным купе с прожорливым бензиновым двигателем, и они присвоили раскрученное имя Mustang электрическому кроссоверу.

Ведь Touareg — это, без преувеличения, целая эпоха. В 2002 году, когда его представили, он стал настоящей сенсацией на рынке. Кстати, спустя год появился построенный на платформе «Туарега» первый кроссовер марки Porsche. Ту же техническую базу имеет не только Cayenne, но и Audi Q7, Bentley Bentayga и даже Lamborghini Urus. За без малого четверть века Volkswagen реализовал 1,2 млн «Туарегов». Модель какое-то время даже выпускалась на российском заводе Volkswagen в Калуге. Поговаривают, что Touareg может со временем вернуться к своим поклонникам в виде электромобиля, а «прощальная версия» — это как последний концерт музыкального коллектива, который на самом деле никуда не собирается уходить. Как говорится, поживем — увидим.

Дмитрий Гронский