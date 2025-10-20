Участника покушения на Ирину Шевыреву оставили под домашним арестом

Советский суд Казани отправил под домашний арест начальника смены охраны компании «Волга-Автодор» Булата Галлямова, обвиняемого в покушении на убийство Ирины Шевыревой. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Галлямов участвовал в слежке за женщиной. Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее арестованы предполагаемый исполнитель нападения Рифат Султанов и его сообщник Бурихон Хамидов. Подозреваемыми в организации покушения остаются супруг Ирины Иван Шевырев и его отец, основатель компании «Волга-Автодор» Станислав Шевырев.

Подробнее в материале — «Ножом по семьям».

Анна Кайдалова