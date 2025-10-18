Ножом по семьям

Сегодня были названы предполагаемые заказчики и исполнители покушения на предпринимательницу Ирину Шевыреву. Ими, в том числе, оказались ее муж, предприниматель Иван Шевырев, а также его отец. Советский районный суд Казани не стал арестовывать бизнесмена и его отца, продлив им срок задержания на 72 часа. Оба свою причастность к преступлению отрицают. Также был задержан непосредственный исполнитель, а его пособник — арестован. По мнению юриста, продление задержания вместо ареста для основных фигурантов нетипично для дел такой тяжести, а обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

Избрание меры пресечения подозреваемым в покушении на Ирины Шевыреву

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Советский районный суд Казани избрал меру пресечения предполагаемому заказчику покушения на предпринимательницу Ирину Шевыреву — им оказался ее муж Иван Шевырев. Следствие настаивало на аресте бизнесмена, указывая на его финансовые возможности, позволяющие скрыться за границей, и риск давления на свидетелей. Как уточнил следователь, сложности могут возникнуть и из-за того, что круг свидетелей и участников преступления до конца не установлен.

Прокуратура же ходатайствовала лишь о продлении задержания на трое суток для сбора дополнительных доказательств. Суд позицию надзорного ведомства поддержал. Сам Иван Шевырев свою вину полностью отрицал, заявив, что не имеет никакого отношения к совершенному преступлению.

Подозреваемый Иван Шевырев в зале Советского районного суда Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Нет, не согласен. Я прошу, если есть возможность, отпустить, потому что это очень важные вещи, я очень нужен им. Я еще раз повторюсь, что я ничего не совершал, никогда, ни под каким давлением этого. Это дело чести. Я люблю свою жену больше всего. Даст Бог, она придет в себя и то же самое скажет, я уверен в ней на 150%, мы души не чаяли друг в друге», — заявил бизнесмен.

В суде интересы Ивана Шевырева защищал тот же адвокат — Нияз Абдразаков, который ранее защищал Игоря Куляжева, заместителя главы исполкома Казани и потерпевшего по другому уголовному делу о вымогательстве 5 млрд руб. В этом деле обвиняемыми являются бывшая жена городского чиновника и двое бывших сотрудников МВД.

Советский районный суд Казани также на 72 часа продлил задержание свекра пострадавшей — Станислава Шевырева. Его также подозревают в заказе на убийство снохи. Представитель Следственного комитета настаивал на заключении под стражу, указывая на риск бегства или воздействия на расследование, однако прокуратура также ходатайствовала о продлении задержания.

Подозреваемый Станислав Шевырев (справа) в зале Советского районного суда Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Станислав Шевырев в суде заявил о своей невиновности, подчеркнув, что сноха всегда была для его семьи «как дочь». Он сообщил о сотрудничестве со следствием и отсутствии намерения скрываться, попросив оставить его под подпиской о невыезде в связи с необходимостью заботы о семье и собственным здоровьем.

Еще одним фигурантом дела стал руководитель службы безопасности казанской фирмы «Автодор» Андрей Черкасин. Его заключили под стражу до 14 декабря по подозрению в соучастии в покушении на убийство.

Также суд избрал меру пресечения гражданину Таджикистана и РФ Бурихону Хамидову, который признал свою роль в слежке за пострадавшей. По данным местных СМИ, преступление готовилось с июля 2025 года, а в группу также входил родственник Хамидова — непосредственный исполнитель нападения, который был задержан, но его имя не разглашается, и в суд его не доставляли.

В беседе с «Ъ Волга-Урал» партнер юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов отметил, что фигурантам дела может грозить до 12 лет лишения свободы.

«Речь идет о части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. Наказание может составлять до 12 лет лишения. Однако при установлении отягчающих обстоятельств — например, если доказывается, что убийство совершено по найму или общеопасным способом рядом с гимназией — срок может быть значительно увеличен, вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказал Антон Смирнов.

Юрист добавил, что продление срока задержания, а не ареста, является достаточно редким явлением в делах такой тяжести.

«Действительно, это нетипичная ситуация для дел такой тяжести. Суд не стал арестовывать Ивана Шевырева, а лишь продлил срок задержания на 72 часа. Это говорит о том, что суд счел: для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следствию необходимо представить более весомую доказательную базу», — сказал Антон Смирнов.

Нападение на Ирину Шевыреву произошло утром 14 октября рядом с гимназией на ул. Восстания в Казани. Как было видно на записи с камеры видеонаблюдения, пострадавшая проводила ребенка в школу, у машины ее подкараулил неизвестный, одетый в черную одежду и шлем. Нападавший нанес местной жительнице несколько ударов ножом в область шеи и скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Место нападение на женщину у казанской гимназии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным СУ СКР по Татарстану, неизвестный скрылся на мотоцикле. После нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ход расследования находился на контроле прокуратуры Московского района Казани. Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил доложить о ходе расследования.

Иван Шевырев является крупным казанским предпринимателем и учредителем ООО «СФ Волгаавтодор». По данным Rusprofile, организация с уставным капиталом 21 тыс. руб. занимается строительством автомагистралей. В 2024 году фирма имела выручку в размере 131 млн руб. и прибыль 102 млн руб. В апреле 2023 года асфальтобетонный завод организации осматривал мэр Казани Ильсур Метшин. Продукция предприятия используется для дорожных работ в рамках республиканской программы «Наш двор».

Вторая фирма — ООО «СИД», долей в которой владеет Иван Шевырев, связана с замруководителя исполнительного комитета Казани Игорем Куляжевым, курирующим вопросы благоустройства. Господин Шевырев и его отец Станислав также проходили свидетелями по делу о вымогательстве у замглавы казанского исполкома 5 млрд руб. Тогда бывшая супруга чиновника Инесса Куляжева обратилась к отставникам МВД Александру Прохорову и Руслану Заббарову, а господину Куляжеву угрожали распространением ложной и порочащей его информации.

Пострадавшая Ирина Шевырева является учредителем трех компаний: «Карьер», «Николаевка» и «ТЦ». Первая занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Ее выручка в 2024 году составила 217 млн руб., а прибыль — 189 млн руб. Другие две компании занимаются арендой и управлением недвижимостью.

Влас Северин, Диана Соловьёва