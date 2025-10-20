Новороссийцы обратились в природоохранную прокуратуру из-за закрытого прорана

Экоактивист Дмитрий Крескин из Новороссийска направил заявление в природоохранную прокуратуру в связи с закрытием прорана, соединяющего Суджукскую лагуну и Черное море. По информации общественников, проран засыпан галькой с сентября.

Суджукская лагуна (озеро Соленое) — памятник природы регионального значения на территории Новороссийска. Водоем соединяется с Черным морем с помощью прорана, который обеспечивает водообмен и является коридором для нереста морской рыбы. В последние годы его засыпало морской галькой, из-за чего лагуна начинала заиливаться и цвести. На протяжении нескольких лет местные активисты раскапывали проран вручную с помощью лопат, однако в 2023 году заявили о приостановке работ. В 2022 году Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала краевое минприроды расширить проран до 30 м согласно паспорту объекта. Минприроды Кубани приняло решение открывать проран вручную «по мере необходимости», утвердив новый паспорт памятника природы.

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края в ответ на обращение Дмитрия Крескина сообщили, что проран остается закрытым из-за неблагоприятных погодных явлений. В официальном ответе ведомства не указаны даты открытия прорана.

Экологическая активистка Екатерина Сербина подсчитала, что за 2025 год проран шесть раз открывали при помощи экскаватора, суммарно он был открыт около месяца. При этом, согласно паспорту памятника, водообмен между лагуной и морем должен быть постоянным.

Дмитрий Крескин обратился к представителям природоохранной прокуратуры с просьбой проверить и оценить эффективность работы регионального минприроды.

София Моисеенко