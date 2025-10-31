Цифровой разрыв

Согласно статистическим данным, количество организаций, использующих цифровые технологии и информационно-коммуникационные сети, за пять лет в Краснодарском крае выросло на 7,2%. Замедление IT-трансформации наметилось в 2022 году, когда в условиях санкционного давления на Россию сократился доступ к зарубежным решениям: они либо исчезли с российского рынка, либо сильно подорожали. Отечественные разработчики технологий для цифровизации, автоматизации и роботизации бизнеса активно занимают освободившиеся ниши, но на импортозамещение нужно время. Кубанские производители считают, что предприятия, не внедряющие в необходимом объеме IT-решения, вскоре станут неконкурентоспособны.

Согласно открытым данным Краснодарстата, на Кубани количество организаций, использующих цифровые технологии и информационно-коммуникационные сети, за пять лет выросло на 7,2% — до 9,4 тыс. в 2024 году. В частности, среди обследуемых организаций увеличилось количество компаний, использующих фиксированный (на 5,6%) и мобильный интернет (на 3%), аккаунты в социальных сетях (на 5,4%), веб-сайт в интернете (на 22,4%), геоинформационные системы (системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых объектах) (на 25,9%) и цифровые платформы (на 12,2%).

Сократилось количество организаций, применяющих технологии сбора, обработки и анализа больших данных (в 3,7 раза), искусственного интеллекта (ИИ) (почти на 45%), радиочастотной идентификации объектов (RFID) (на 19,5%), а также интернет вещей (на 35,7%), промышленных роботов и автоматизированные линии (в 2,4 раза), «цифровых двойников» (на 8,2%).

«В Краснодарском крае в отношении цифровизации очевидно четкое расслоение. Есть компании, которые активно внедряют ИИ, BI-системы, автоматизацию складов и продаж — прежде всего в агропроме, логистике, производстве оборудования, фармацевтике и ветеринарной диагностике. Но есть и те, кто по-прежнему работает "в тетрадке" и боится цифровизации из-за страха прозрачности или непонимания окупаемости инвестиций. В среднем, по моим наблюдениям, только 20–25% компаний региона действительно двигаются в ногу со временем. Остальные ограничиваются точечными внедрениями: CRM, 1С, чат-ботами. Главный барьер — не технологии, а мышление руководителей»,— комментирует эксперт по системной диагностике бизнеса и развитию команд Дмитрий Мирошников.

Согласно данным Краснодарстата, по некоторым позициям спад активности компаний в использовании информационных технологий начался с 2022 года. Например, в 2022 году в сравнении с 2020 годом количество организаций, использующих облачные сервисы, выросло на 23%, а в 2024 году в сравнении с 2022 годом — на треть сократилось. Аналогичная динамика наблюдалась в использовании ИИ. За этот же период количество организаций, использующих технологии искусственного интеллекта, увеличилось на 7,6%, а в 2024 году таких компаний стало почти вдвое меньше в сравнении с 2022 годом.

«После 2022 года бизнес столкнулся с резким сокращением доступа к зарубежным IТ-решениям. Ряд технологий стал либо формально недоступен, либо экономически неоправданно дорог из-за санкционных ограничений и изменения условий лицензирования. Компании на Кубани, особенно средние и малые, реагируют прагматично: если инструмент резко дорожает или требует сложного обходного подключения, его просто перестают использовать. Замещение идет, но быстро перестроиться на отечественные сервисы сложно — нужно время, адаптация и обучение персонала. Отсюда и видимая статистически "просадка" по использованию облачных платформ и ИИ — это не отказ от технологий, а вынужденная пауза»,— поясняет начальник IT-отдела Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Георгий Юрченко.

Директор Международного агентства по экономическому и гуманитарному сотрудничеству со странами евразийского пространства «Евразийский диалог», председатель комитета по цифровой трансформации промышленных предприятий Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Юрий Тамразов обращает внимание на важность точного употребления терминов.

«Исходя из контекста определения самого понятия "цифровизация", то есть преобразование аналогового формата обработки данных в цифровой, в той или иной степени участниками цифровизации являются большинство компаний Краснодарского края. Однако если мы рассматриваем процесс цифровой трансформации, а это более емкий термин, подразумевающий широкий спектр внедрения цифровых технологий в производственный процесс, включая системы автоматизации производства, анализа данных, общей и информационной безопасности, аналитические системы,— то здесь цифры гораздо ниже»,— поясняет эксперт.

Экономия времени и ресурсов

За последние три года ООО «РесурсАгроСтрой» (производитель почвообрабатывающей и вездеходной техники) инвестировало в автоматизацию и цифровизацию производства более 50 млн руб.

«В 2025 году в это направление мы не вложили ни рубля. Планировали купить робота для сварки изделий, но пока в приоритете — просто выжить. В нашей отрасли, когда слесаря не найти ни за какую зарплату, автоматизация и роботизация просто необходима. Экономический эффект тоже есть. К примеру, раньше кроили металл вручную, на операцию уходило два дня, сейчас станок с числовым программным управлением (ЧПУ) справляется за полдня. Если человек за день может сделать 10 деталей, то робот делает 100. Другой пример — чистка метала от ржавчины. Раньше это делали болгаркой, наждаком шкурили, а теперь за несколько минут лазерным пистолетом. Инноваций много, мы стараемся следить, что появляется для наших производств на рынке, так как внедрение технологий очень увеличивает производительность компании»,— рассказывает коммерческий директор ООО «РесурсАгроСтрой» Станислав Зубченко.

В компании «Солнце» (Фабрика здоровья «Бизорюк» — парфюмерно-косметическая компания) в 2025 году инвестиции во внедрение IТ-технологий год к году увеличили на 40–50%.

«Это осознанная стратегия, так как мы понимаем, что для роста и сохранения качества необходим технологический рывок. Ключевым проектом года для нас стала комплексная автоматизация складского учета, интегрированная с нашей системой 1С. Мы выбрали решение от российского производителя, которое включает в себя не только программное обеспечение, но и оборудование для автоматической идентификации товаров (штрихкодирование). Параллельно мы усилили нашу CRM-систему (на базе "Битрикс24") и начали использовать сервисы для AI-аналитики отзывов и генерации видео. Таким образом, основной фокус — на российских IТ-решениях, что обеспечивает нам надежную техническую поддержку и полное соответствие требованиям законодательства»,— говорит сооснователь компании «Солнце» Виктория Шевченко.

Основные показатели использования цифровых технологий и информационно-коммуникационных сетей в организациях Краснодарского края 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Число организаций, использовавших цифровые технологии, — всего 8770 8997 9208 9164 9403 из них: персональные компьютеры 8752 8992 9193 9040 8880 серверы 4775 4440 4472 4231 3918 интернет — — 8958 9010 9055 фиксированный (проводной и беспроводной) интернет 8340 8510 8756 8799 8809 мобильный интернет 4116 4129 4272 4427 4240 веб-сайт в интернете 4577 4902 4992 4966 5602 облачные сервисы 2462 2656 3040 2735 2039 аккаунт в социальной сети 3775 4004 4310 4090 3977 геоинформационные системы 1318 1337 1578 1450 1659 цифровые платформы 1954 1761 1867 1998 2193 технологии сбора, обработки и анализа больших данных 2796 3246 2413 2171 766 технологии искусственного интеллекта 762 707 820 644 420 интернет вещей 1494 1630 1370 1502 961 технологии радиочастотной идентификации объектов (RFID) 1254 1433 1108 1019 1009 промышленные роботы / автоматизированные линии 529 541 304 306 219 аддитивные технологии 123 107 123 188 125 «цифровой двойник» 98 115 142 144 90 По данным Краснодарстата

По словам эксперта, в результате внедрения новых технологий в компании получили возможность видеть в реальном времени точное количество сырья и готовой продукции на складе. «Это свело к нулю ошибки, связанные с ручным вводом данных. Также повысилась скорость и точность отгрузки. Раньше сборка заказа занимала часы, сейчас — минуты. Сотрудник с терминалом сбора данных просто сканирует штрихкоды, и система сама подтверждает корректность и списывает товар в 1С. Количество рекламаций из-за ошибок в отгрузке сократилось практически до нуля»,— рассказывает Виктория Шевченко.

Ежегодно растут затраты на решения для цифровизации и автоматизации производственных процессов и в мебельном салоне «Полезный объем» (производство и продажа мебели). Руководитель компании Алла Макаренко признается, что первые технологии покупали и применяли с опаской. Она поясняет, что не было специалистов, которые могли грамотно с ними работать, обучение стоило дорого, не было уверенности в том, что вложения окупятся. Убедившись в эффективности решений для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов, в компании эту практику стали расширять.

Как рассказала Алла Макаренко, технологии применяются в изготовлении, проектировании и в работе с клиентом. В основном это разработки зарубежных компаний. Так, в салоне используют программу для проектирования мебели PRO100 польского разработчика AMS Software. Также для автоматизации задач применяются системы CRM. Внедрение ИИ в бизнес-процессы ускорило обслуживание клиентов, чат-боты отвечают на самые распространенные вопросы покупателей и готовят информацию для создания менеджером оптимального предложения клиенту.

По словам Аллы Макаренко, многие технологии, которые еще недавно были новинками и роскошью, сегодня стали стандартом. Например, станки с числовым программным управлением, по мнению эксперта, уже необходимость для каждого мебельного производства. Их использование позволяет сократить сроки производства мебели, повысить точность в работе с деталями, минимизировать ошибки.

«Очень хочется внедрить VR-очки — технологию, благодаря которой клиент может заранее увидеть не просто мебель на экране компьютера, а посетить цифровую комнату, подойти к шкафу, открыть дверцу. Но это достаточно дорогая технология, поэтому ее приобретение стоит в ближайших планах, но пока не реализовано»,— добавляет эксперт.

Экосистема с интеллектом

Агрохолдинг «Степь» внедряет и разрабатывает цифровые продукты как самостоятельно, так и в партнерстве с российскими технологическими компаниями. Это позволяет не только обеспечить устойчивость бизнеса, но и адаптировать технологии под реалии российского АПК, отмечает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

В последнее время фокус внимания компании был направлен на создание собственной цифровой экосистемы. «Агрохолдинг внедрил собственный логистический софт и российский софт подготовки финансовой отчетности. Также в компании продолжается масштабирование цифровой системы "свой—чужой", которая позволяет обеспечить безопасность выгрузки сельхозкультур из комбайнов в грузовые машины на полях, а также контролировать движение комбайнов в полях. Компания сменила сервер телеметрии, платформу для разработки оптимизационных моделей, начала переход на отечественные BI-приложения»,— рассказывает гендиректор агрохолдинга.

Также в 2025 году агрохолдинг расширил проект по производству 3D-деталей. Первый тестовый этап проекта в сельхозпроизводстве был успешно реализован в прошлом году. Тогда специалисты компании начали создавать дефицитные датчики, которые мониторят уровень зерна в комбайнах во время уборки. С начала этого года агрохолдинг стал масштабировать производство и приступил к созданию деталей для упаковочных линий собственной бакалейной продукции.

«Посчитать чистый эффект от внедрения цифровых технологий, очищенный от затрат человеческих ресурсов, сложно, потому что руководство процессом применения технологий все равно осуществляют люди — специалисты в разных областях. Однако наглядные примеры привести все-таки можно»,— рассказывает Андрей Недужко.

Например, в агрохолдинге «Степь» в прошлом году внедрен собственный логистический софт, разработанный IT-специалистами компании. Система с функциями CRM позволила сократить затраты на логистику на 20%, снизить трудозатраты на 30%, оптимизировать документооборот и автоматизировать выбор перевозчиков. Кроме того, софт анализирует рынок и отслеживает динамику цен на транспортные услуги, что повышает прозрачность и эффективность закупок.

Андрей Недужко приводит и другой пример: «Степь» внедряет умную систему обработки садов, которая предположительно позволит сократить затраты на обработку деревьев до 20% за счет автоматизации труда, исключения человеческого фактора и повышения эффективности работы техники. Еще один экономически успешный проект — производство деталей на 3D-принтерах. Эта технология не только сокращает расходы на необходимые запчасти в 4,5 раза, но и позволяет получать запчасти с необходимыми характеристиками в установленные сроки.

Заместитель генерального директора предприятия «Кубань-Вино» Евгений Емельянов отмечает, что у всех на слуху «хайповые» примеры использования — составление нейросетью купажей для специальных тиражей напитков или использование цифрового сомелье.

«В таком подходе нет ничего плохого, но надо понимать, что в первую очередь это трендовый инфоповод. Часто используют нейросети как партнера для мозгового штурма при разработке новых линеек. В этом случае они не заменяют продуктолога, а скорее дают удобный инструмент, который делает работу более эффективной»,— поясняет эксперт.

В «Кубань-Вино» запустили и дорабатывают систему компьютерного зрения для контроля качества выпускаемой продукции. «Проводим процесс обучения больших языковых моделей внутренним и внешним нормативным документам, чтобы облегчить работу наших сотрудников. То есть мы внедряем ИИ-инструменты не столько для виноделов и виноградарей отдельно, сколько для всех сотрудников предприятия. Пока не говорим о промышленном использовании, но присматриваемся к варианту анализа спутниковых снимков полей с помощью нейросети. Считаем, что потенциально это поможет виноградарям оперативнее реагировать на неблагоприятные ситуации "в поле"»,— рассказывает Евгений Емельянов.

Он считает, что к новому инструменту необходимо подходить с осторожностью. Так называемые «галлюцинации нейросети» (непреднамеренные ошибки модели, вызванные ограничениями данных или алгоритмов) могут навредить, ввести специалистов в заблуждение. «Важно, чтобы все понимали ограничения и недостатки существующих решений. Для этого мы внутри компании проводим мастер-классы и воркшопы, связанные с практическим применением нейросетей в работе и жизни»,— добавляет эксперт.

Не всем по карману

Главным фактором, сдерживающим развитие цифровой трансформации предприятий Краснодарского края, Юрий Тамразов считает высокую стоимость IT-продуктов. «Стоимость серьезного программного комплекса, сокращение выручки в первый период внедрения технологии, когда проседают производственные процессы, затраты на переобучение или обучение персонала — итоговые цифры могут выливаться в сотни миллионов рублей. Решить проблему можно с помощью мер господдержки. Однако контроль за применением бюджетных средств весьма строг, что выливается в заполнение увесистой заявки для получения средств со стороны соискателя, большие сроки ее рассмотрения. Кроме того, у предприятия должен быть определенный процент собственных средств от общей суммы, необходимой для внедрения решения. Все это отталкивает часть соискателей»,— рассказывает эксперт.

Цифровизация требует инвестиций, которые в условиях сложной конъюнктуры рынка могут себе позволить не все компании, подтверждает Андрей Недужко. «Сегодня только крупные устойчивые компании, имеющие финансовое плечо и диверсифицированную бизнес-модель, могут себе позволить инвестировать в цифровые технологии и новые амбициозные проекты с долгосрочной окупаемостью»,— отмечает эксперт.

Среди проблем, сдерживающих внедрение цифровых технологий в Краснодарском крае, Алла Макаренко называет дефицит квалифицированных кадров. По словам эксперта, программы учебных организаций запросам рынка не соответствуют, обучать необходимым навыкам выпускников вузов приходится самому работодателю уже непосредственно на производстве.

IT-разработчикам, говорит Алла Макаренко, нужно работать над качеством информирования о том, что они могут, какие решения создали и для какого бизнеса это подходит. «В то же время мы готовы обратиться с запросом, что именно нам нужно, что интересно и что будет востребовано. Важно усиливать всесторонний диалог»,— подчеркивает руководитель мебельного производства.

С этим утверждением соглашается Виктория Шевченко. Она добавляет, что необходимо развитие партнерских программ между кубанскими вузами и бизнесом для подготовки практико-ориентированных IТ-специалистов. Кроме того, важны активная работа региональных центров поддержки бизнеса по демонстрации успешных кейсов и расширение программ субсидирования на цели цифровизации. Также, по мнению эксперта, нужно создавать сообщества предпринимателей для обмена опытом в области внедрения IТ.

Вопрос выживания

Несмотря на сдерживающие факторы, по мнению генерального директора компании «Техэкспо» Филиппа Врацких, цифровая трансформация бизнеса Краснодарского края в ближайшие годы будет только ускоряться.

Среди ключевых факторов эксперт назвал господдержку, доступность отечественных технологий и качество подготовки специалистов. Особенно динамично, на его взгляд, будут развиваться направления, связанные с энергетикой: интеллектуальные системы учета, прогнозирование потребления, оптимизация производственных циклов. В сельском хозяйстве вырастет доля агродронов, систем метеоконтроля и решений для точного внесения удобрений.

«В промышленности — курс на умные линии, которые способны работать практически без участия человека, и ИИ-аналитику для планирования и диагностики оборудования. Региональные компании уже чувствуют, что цифровая трансформация — вопрос не имиджа, а выживания. Кто сумеет внедрить технологии раньше других, тот получит преимущество — в эффективности, энергосбережении и качестве продукции»,— утверждает эксперт.

По мнению Юрия Тамразова, в условиях меняющейся геополитической ситуации, рождения новой мировой системы межгосударственных отношений на первый план выходят отрасли, обеспечивающие безопасность страны, ее экономический суверенитет: военно-промышленный комплекс, транспортно-логистический комплекс, энергетика, в первую очередь атомная, медицинская промышленность. «В этих отраслях цифровая трансформация, на мой взгляд, будет идти опережающими темпами»,— считает эксперт.

