Финансирование капремонта Дома офицеров в Екатеринбурге рассмотрят в 2026 году

Финансирование капитального ремонта Дома офицеров в Екатеринбурге могут выделить в 2026 году. Это следует из ответа военной прокуратуры Центрального военного округа, опубликованного депутатом Госдумы Андреем Альшевских в его Telegram-канале.

Барельеф на Доме офицеров в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Барельеф на Доме офицеров в Екатеринбурге

«Согласно информации руководства военного ведомства вопрос финансирования указанных мероприятий будет рассмотрен в 2026 году»,— говорится в ответе.

Военная прокуратура планирует обратиться в Минкульт РФ, чтобы получить бюджетные средства на ремонт здания, поскольку оно является объектом культурного наследия. Решение о необходимости капитального ремонта здания приняли после дополнительного осмотра, проведенного в 2025 году.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ремонт Дома офицеров отложен до 2026 года в связи с необходимостью приоритетного финансирования мероприятий, связанных с проведением специальной военной операции (СВО) и восстановлением новых регионов. Окружной Дом офицеров был построили в 1941 году, здание признано объектом культурного наследия.

Анна Капустина