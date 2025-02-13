Ремонт Дома офицеров в Екатеринбурге отложен до 2026 года в пользу нужд СВО

Рассмотрение вопроса о ремонте Окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге отложено до 2026 года, сообщили в Минобороны РФ в ответ на запрос депутата Андрея Альшевских. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, ремонт отложен в связи с необходимостью приоритетного финансирования мероприятий, связанных с проведением специальной военной операции (СВО) и восстановлением новых регионов. Сохранение объекта культурного наследия планируется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» за счет средств федерального бюджета через Министерство культуры РФ.

«У ведомственного культурного учреждения своих средств на масштабные работы нет. Будем объективны. Вся надежда только на вышестоящее начальство»,— отметил господин Альшевских. Кроме того, депутат в своем telegram-канале сообщал о предаварийном состоянии здания.

Окружной Дом офицеров был построен в Свердловске в 1941 году. Он является исторически значимым и одной из архитектурных достопримечательностей города, где, в частности, не раз бывал маршал Георгий Жуков.

Полина Щуцкая