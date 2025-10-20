МИД Таиланда назвал страну безопасной для россиян

Таиланд остается «безопасным и гостеприимным местом» для иностранных гостей, несмотря на случаи похищения граждан РФ, сообщили в МИД королевства. Ведомство заверило, что местные власти следят за безопасностью в популярных туристических зонах.

«(Туристам.—"Ъ") настоятельно рекомендуется полагаться на официальные источники информации и проявлять осторожность, прежде чем прибегать к каким-либо услугам или соглашаться на любую высокооплачиваемую работу»,— сказал ТАСС представитель министерства.

Российские туристы занимают четвертое место по числу посещений Таиланда. При этом Россия остается крупнейшим европейским туристическим рынком, отмечает агентство. В 2024 году турпоток из России в королевство вырос на 18%. По итогам этого года ожидается, что Таиланд посетят до рекордные 2 млн россиян.

В октябре в Москву вернулась россиянка, вывезенная из Таиланда под предлогом работы моделью. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов говорил, что несколько десятков россиян могли вывезти из Таиланда на территорию Мьянмы. По данным посольства, в мошеннических колл-центрах в Мьянме «совершенно точно» остаются несколько российских граждан.