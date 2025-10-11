В мошеннических колл-центрах в Мьянме могут находиться до 25 россиян

Несколько десятков россиян могли вывезти из Таиланда на территорию Мьянмы, где они вынуждены работать в мошеннических колл-центрах. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Мьянме Искандер Азизов.

По словам дипломата, россияне попадают на территорию Мьянмы незаконно, поэтому сложно определить их число. Господин Азизов утверждает, что граждан РФ «с небольшой охотой перевозят» через реку Мэй, по которой проходит таиландско-мьянманская граница.

Искандер Азизов не исключил, что некоторые россияне могут добровольно работать в этих колл-центрах. «На территории Мьянмы в кол-центрах мошенников могут находиться примерно 20–25 россиян. Но не больше»,— заверил он.

По данным ТАСС, в этом году были освобождены пятеро граждан РФ, перевезенных из Таиланда в Мьянму. На этой неделе в Москву вернулась россиянка, вывезенная из Таиланда под предлогом работы моделью. В итоге женщину спасли из мошеннического колл-центра.