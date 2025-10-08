Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Россиянка Дашима Очирнимаева, которую спасли из рабства в Мьянме, вылетела в Москву прямым рейсом «Аэрофлота» в 13:15 по местному времени (9:13 мск). Об этом сообщило «РИА Новости».

Посол России в Таиланде Евгений Томихин накануне говорил, что россиянка пропала в начале сентября. Ей предложили работу моделью в Таиланде в одном из Telegram-каналов. Однако после того как она прибыла в страну, ее вывезли в Мьянму для принудительных работ в мошенническом колл-центре.

В конце прошлого месяца россиянку нашли и передали в региональный полицейский миграционный центр. Позднее Дашиму Очирнимаеву освободили и передали российским дипломатам.