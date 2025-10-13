Посол РФ в Таиланде: в мошеннических колл-центрах Мьянмы остаются россияне

В невольничьих колл-центрах, расположенных в Мьянме вблизи границы с Таиландом, «совершенно точно» остаются несколько российских граждан. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Дипломат отметил, что часть оставшихся сограждан, по свидетельствам спасенных, находятся там «по доброй воле». При этом, по его словам, скорее всего в колл-центрах также могут находиться россияне, удерживаемые там против их воли. Точное количество таких пленников посольству неизвестно.

Ранее посол РФ в Мьянме Искандер Азизов рассказал ТАСС, что несколько десятков россиян могли вывезти из Таиланда на территорию Мьянмы.