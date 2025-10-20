Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как наличие в элитных ЖК игровых зон и комнат влияет на выбор семейных покупателей жилья.

Почти в половине элитных проектов Москвы в составе собственной инфраструктуры дома предусмотрена детская площадка. А проектов с игровыми комнатами чуть больше, чем треть. На рынке первичной элитной недвижимости в Москве насчитывается 19 комплексов с пространствами, где удобно встречаться со сверстниками в дождливую погоду, посчитали специалисты компании Sminex. Самая компактная открытая игровая зона в новом доме имеет площадь 25 кв. м. Одна из самых больших детских площадок занимает площадь в 300 «квадратов», а самая большая игровая комната в жилом комплексе на Тишинке — это пространство площадью 160 кв. м.

Детская инфраструктура во дворах и внутри помещений — один из ключевых параметров в пользу принятия решения потенциальным клиентом о выходе на сделку, в каком доме будет приобретаться новая квартира. Семьям с детьми важно, чтобы всем было удобно и интересно. Зачастую перед оформлением сделки они внимательно изучают проектные декларации и проекты объектов, включая концепции благоустройства и инфраструктуры.

В премиальном сегменте детские площадки есть в 29 из 44 проектов. Игровые комнаты при этом предусмотрены только в 16 домах, что, так же как и в элитном сегменте, составляет 36%. Наиболее редкое решение для детских площадок — водные игровые объекты. Они предусмотрены во дворах только в 11% элитных и 5% премиальных домов.

