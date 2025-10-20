И.о. ректора РостГМУ назначили Михаила Шишова

Исполняющим обязанности ректора Ростовского государственного медицинского университета назначен Михаил Шишов. Информация об этом сообщается на сайте вуза.

Ранее господин Шишов занимал должность проректора по научной работе и заведующего кафедрой медицинского права РостГМУ. В 2004 году и.о. ректора с отличием окончил ростовский медуниверситет по специальности «лечебное дело», через два года завершил ординатуру по направлению «хирургия». В 2007 году получил диплом с отличием Кисловодского института экономики и права по специальности «юриспруденция».

С 2008 по 2025 год работал в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области, где занимал посты главного специалиста-эксперта, главного государственного инспектора, начальника отдела и заместителя руководителя. В 2009 году ему присудили ученую степень кандидата медицинских наук, а в 2017-м — доктора медицинских наук.

С 2011 года Михаил Шишов работал в РостГМУ, где прошел путь от ассистента до профессора кафедры. В 2017 году ему присвоили классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса. В 2024 году получил ученое звание доцента и возглавил кафедру медицинского права.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Олеся Старжинская, ранее занимавшая пост ректора РостГМУ, назначена на должность замгубернатора Ростовской области.

Константин Соловьев