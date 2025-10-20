Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
И.о. ректора РостГМУ назначили Михаила Шишова

Исполняющим обязанности ректора Ростовского государственного медицинского университета назначен Михаил Шишов. Информация об этом сообщается на сайте вуза.

Фото: Сайт РостГМУ

Ранее господин Шишов занимал должность проректора по научной работе и заведующего кафедрой медицинского права РостГМУ. В 2004 году и.о. ректора с отличием окончил ростовский медуниверситет по специальности «лечебное дело», через два года завершил ординатуру по направлению «хирургия». В 2007 году получил диплом с отличием Кисловодского института экономики и права по специальности «юриспруденция».

С 2008 по 2025 год работал в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области, где занимал посты главного специалиста-эксперта, главного государственного инспектора, начальника отдела и заместителя руководителя. В 2009 году ему присудили ученую степень кандидата медицинских наук, а в 2017-м — доктора медицинских наук.

С 2011 года Михаил Шишов работал в РостГМУ, где прошел путь от ассистента до профессора кафедры. В 2017 году ему присвоили классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса. В 2024 году получил ученое звание доцента и возглавил кафедру медицинского права.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Олеся Старжинская, ранее занимавшая пост ректора РостГМУ, назначена на должность замгубернатора Ростовской области.

Константин Соловьев

