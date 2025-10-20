«Формула-1» не возвращает АНО «Росгонки» $24 млн из-за якобы связей с ВТБ

Британская Formula One World Championship Ltd отказывается вернуть АНО «Росгонки» аванс в 24 млн долларов, ссылаясь на возможную связь промоутера российского этапа автогонок в Сочи с попавшим под западные санкции банком ВТБ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владелец коммерческих прав на автогонки мотивирует отказ тем, что АНО «Росгонки», по мнению британской стороны, по-прежнему связано с ВТБ.

После начала специальной военной операции на Украине организаторы отменили Гран-при России в Сочи, а в марте 2022 года разорвали контракт с «Росгонками», рассчитанный до 2025 года. Сославшись на санкции, владелец прав на «Формулу-1» отказался возвращать российскому партнеру промоутерский взнос за 2022 год.

Ранее АНО «Росгонки» подало иск в Высокий суд Лондона о взыскании с «Формулы-1» 50 млн фунтов стерлингов из-за расторжения контракта на проведение Гран-при России в Олимпийском парке Сочи.

Мария Удовик