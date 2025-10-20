Работающие с редкоземами компании дорожают из-за конфликта США и Китая

Акции американских компаний, занимающихся добычей редкоземельных металлов, достигли рекордных значений. Это происходит на фоне попыток Дональда Трампа ослабить контроль Китая над поставками важнейших полезных ископаемых, пишет Financial Times. Так, котировки акций американских компаний MP Materials, USA Rare Earth и австралийской Lynas в этом году выросли более чем в два раза. Растут цены акций и других производителей металлов, включая добытчиков лития, кобальта и германия.

Администрация США намерена создать стратегический запас полезных ископаемых, чтобы перестать зависеть от поставок из Китая. Для выполнения этой задачи власти США инвестируют не только в американских производителей, но и в канадские горнодобывающие компании. За последний месяц было объявлено об инвестициях правительства в Lithium Americas и Trilogy Metals. С тех пор стоимость их акций выросла вдвое и втрое соответственно.

В начале октября Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября введут на товары из Китая 100% пошлины сверх тех, которые действуют сейчас. Господин Трамп назвал это ответом на распоряжение властей КНР об усилении контроля за экспортом редкоземельных металлов. Накануне американский президент сообщил, что не будет вводить пошлины до переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые должны состояться через пару недель.

Кирилл Сарханянц