Трамп пообещал не уничтожать Китай пошлинами

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что уже через пару недель у него состоится личная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. По ее итогам будет видно дальнейшее развитие торговых отношений двух стран, сказал господин Трамп.

Президент считает, что у США «все будет хорошо» с Китаем: он сказал, что не собирается «уничтожать Китай» пошлинами, но для этого страны должны будут заключить справедливую сделку, сказал он в интервью Fox News. «У нас очень сильные советники. А они (китайцы.— "Ъ") уважают только силу»,— прокомментировал подготовку к будущим переговорам .

В начале октября господин Трамп заявил, что США с 1 ноября введут на товары из Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют сейчас. Господин Трамп назвал это ответом на распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое американский президент назвал «моральным позором». Позже министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут подождать с введением пошлин, чтобы дать сторонам возможность обсудить торговые вопросы, заявил министр финансов Скотт Бессент.

