МИД РФ: поставки российской нефти в Индию продолжаются

Россия продолжает поставлять нефть в Индию, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Индия больше не будет закупать российскую нефть.

«Все продолжается»,— сказал ТАСС господин Руденко, не приведя других подробностей.

На прошлой неделе Reuters сообщало, что по итогам переговоров Индии и США индийские НПЗ сократили импорт нефти из России на 50%. Представители нефтеперерабатывающих компаний утверждают, что планируют сократить закупки российского сырья, но не отказываться от них полностью.