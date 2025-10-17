Трамп: Индия больше не будет закупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия почти полностью прекратила закупать нефть у России и вскоре полностью прекратит импорт. Он сказал об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию вел Fox News.

Американский президент также указал про зависимость Венгрии от российской нефти. «Я говорил с очень замечательным лидером Венгрии (Виктором Орбаном.— "Ъ"), и вы знаете, им очень трудно добывать нефть. Я понимаю его. Венгрия находится в очень интересном положении, потому что у них не может быть портов»,— сообщил господин Трамп. Он не уточнил, собираются ли США и Венгрия как-либо исправлять эту ситуацию. «Посмотрим, что там будет»,— сказал президент.

Накануне Reuters сообщило, что по итогам переговоров Индии и США индийские НПЗ сократили импорт нефти из России на 50%. Представители нефтеперерабатывающих компаний утверждают, что планируют только сократить закупки российского сырья, но не отказываться от них полностью. Вице-премьер России Александр Новак уверен, что Индия продолжит закупать российское сырье.