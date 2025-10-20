В центре Екатеринбурга сносят здание бывшего психоневрологического диспансера

В Екатеринбурге начался снос трехэтажного здания психоневрологического диспансера на улице Народной Воли, 63. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», сейчас на площадке задействован экскаватор.

Решение о сносе диспансерного отделения №2 шестой психиатрической больницы было принято в конце прошлого года. Пациентов уже перевели по новому адресу, что позволило начать демонтаж. Ранее сообщалось, что на месте диспансера планируют построить парковку для «УГМК Арены».

Многофункциональный спортивный комплекс «УГМК Арена» открылся в марте этого года. Вместимость арены составляет 12,5 тыс. зрителей на спортивные мероприятия, до 15 тыс. — на концерты. На ней можно проводить соревнования по 11 видам спорта, ее трансформация занимает менее суток.

Напомним, в Екатеринбурге разрабатывают проект застройки территории вдоль улицы Куйбышева, где стояли гостиница-недострой «Дели» и бывший ресторан «Харбин» напротив «УГМК Арены».