В Екатеринбурге снесут психдиспансер ради строительства стоянки для «УГМК Арены»

С 16 августа в Екатеринбурге начнется снос психоневрологического диспансера на ул. Народной Воли — на его месте планируется построить парковку для «УГМК Арены», передает 66.ru. Автомобили около него просят убрать до середины месяца.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Территория больницы не оборудована под стоянку, она возникла там стихийно. Оборудованная парковка будет рассчитана на 189 мест. Психдиспансер переехал на ул. Фурманова 115а и открылся на новом месте в ноябре 2024 года.

Напомним, в прошлом году мэрия Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта, в зоне вокруг «УГМК Арены». На этой территории планируется построить несколько паркингов.

Многофункциональный спортивный комплекс «УГМК Арена» открылся 10 марта. Вместимость «УГМК Арены» — 12,5 тыс. зрителей на спортивные мероприятия, до 15 тыс. — на концерты. На ней можно проводить соревнования по 11 видам спорта, ее трансформация занимает менее суток.

Ирина Пичурина