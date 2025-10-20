В Свердловской области 20-26 октября запланированы отключения телерадиовещания

В период с 20 по 26 октября на территории Свердловской области в связи с профилактическими работами будет временно отключаться телевидение и радио, следует из информации свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Сегодня отключения коснулись всех населенных пунктов. Во вторник, 21 октября, перерывы будут наблюдаться в Карпинске, Сухом Логу, Шамарах, 22 октября — в Петрокаменском, Полевском, Туринске, Шале. 23 октября перерывы в телерадиовещании ожидаются в Староуткинске, Сысерти, Новоуральске и Североуральске, 24 октября — в Самоцвете, Новоуральске и Новоуткинске.

Отключения возможны на каналах пакетов РТРС-1, РТРС-2, радио «Ретро ФМ», «Воскресение», «Слог ФМ», «Маяк», «Волна ФМ», «Звезда», «Мир», «Маруся ФМ», «Вести ФМ», «Орфей», «Радио Си», «Радио Дача», «Радио России».

Кроме того, по всей области 20-23 октября возможно ухудшение работы спутниковых каналов из-за солнечной интерференции — возможны перерывы в вещании до пяти минут.

Напомним, кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными станциями наблюдались на территории всей Свердловской области и в 15 отдельных населенных пунктах с 13 по 19 октября.

Ирина Пичурина