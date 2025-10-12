В Свердловской области проведут отключения ТВ и радио с 13 по 19 октября

В Свердловской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными станциями на территории всего региона и в 15 отдельных населенных пунктах с 13 по 19 октября, говорится на сайте свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «Будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены и перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Приносим извинения за возможные неудобства»,— добавили в сообщении.

Во всех населенных пунктах перебои могут быть 15 октября с 04:00 до 12:00 в вещании радиоканала «Воскресение». С 1 по 21 октября в 10:13 — 11:20 ожидаются перерывы в вещании РТРС-1 и РТРС-2. «Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи. В связи с этим, в этот период возможны перерывы в трансляции программ продолжительностью до пяти минут»,— пояснили в филиале.

В состав мультиплекса РТРС-1 входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВЦентр. В состав мультиплекса РТРС-2 — «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ и МузТВ.

13 октября с 10:00 до 16:00 могут быть перебои в Бисерти, Нижней Салде и Пышме в вещании радио «Россия», радиоканала «Воскресение», «Маруся ФМ», РТРС-1 и РТРС-2.

14 октября ожидаются кратковременные отключения в Ирбите, поселке Ис, селе Кочневское и Михайловске. Там с 10:00 до 16:00 возможны перерывы трансляции РТРС-1, РТРС-2 и «Волна ФМ».

15 октября с 10:00 до 16:00 могут быть перебои в Качканаре и поселке Лосиный, с 11:00 до 17:00 — в Камышлове и селе Средний Бугалыш. Ожидается прекращение сигнала РТРС-1, РТРС-2, радио «Россия», радиоканала «Воскресение» и «Волны ФМ».

16 октября с 10:00 до 16:00 вероятны кратковременные отключения в Новоуральске, Нижней Туре и поселке Зайково, с 11:00 до 17:00 — в деревне Савиново. Могут быть перерывы трансляции РТРС-1, РТРС-2, радио «Россия», радиоканала «Воскресение», «Волны ФМ» и радио «Благодать».

Василий Алексеев