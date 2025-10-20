В Черноисточинске открыли памятник Акинфию Демидову

На фестивале «Демидов-Фест» 18 октября в поселке Черноисточинск (Свердловская область) открыли памятник Акинфию Демидову — одному из основателей горнозаводской промышленности на Урале. Памятник был создан при поддержке Сбера, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

Скульптуру в стимпанк-стиле установили на территории Черноисточинского железоделательного завода, который Акинфий Демидов построил в первой половине XVIII века — сейчас на этом месте развивают креативный кластер. Инициатором и автором памятника стал художник из Нижнего Тагила (Свердловская область) Александр Иванов. Скульптура символизирует связь человека с машиной и промышленный прогресс России, когда страна сделала решительный переход от аграрного уклада к индустриализации.

Перед фестивалем волонтеры Сбера очистили лес около поселка от мусора и установили малые архитектурные формы на территории завода. «На Урале рождаются большие смыслы. Мы хотим, чтобы Черноисточинск стал любимым местом для жителей региона, чтобы сюда хотели приезжать уральцы и люди из других регионов. И когда мы смотрим на эту скульптуру, мы не только оглядываемся назад. Мы видим идею, которая жива и сегодня — идею созидания. Девиз династии Демидовых — "Не словами, а делами". Эта философия близка и нам»,— сказал вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Черноисточинский железоделательный завод был построен в 1729 году на реке Черный Исток. Первоначально завод имел плотину, два горна (нагревательные печи), два прокатных стана и три сварочные печи. За первые полгода работы Черноисточинский завод произвел всего 800 пудов железа. Через 10 лет завод выдавал по 43 тыс. пудов железа в год, а сто лет спустя годовая выделка железа достигла 141 270 пудов. В 1911 году основные цехи Черноисточинского завода были остановлены — в дальнейшем запускался один прокатный стан, производивший котельное железо. В 1918 году его национализировали, производство больше не возобновлялось.

Напомним, в поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области в прошлом году также открыли памятник уральскому промышленнику Акинфию Демидову. Церемония открытия была приурочена к 295-летию поселения.

Ирина Пичурина