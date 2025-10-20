Сельхозпредприятиям Дона могут возместить 50% затрат на развитие агротуризма

В 2026 году сельскохозяйственные предприятия Ростовской области могут получить субсидию на возмещение 50% затрат на организацию сельского туризма. Ее размер может достигать 5 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы регионального Минсельхоза.

В ведомстве отмечают, что в январе-сентябре 2025 года в регионе за счет средств гранта «Агротуризм», направленного на развитие сельского туризма с использованием фермерских хозяйств, включая винодельни, было создано восемь объектов размещения. Это на три объекта больше по сравнению с предыдущим годом.

В число победителей вошли проект фермера Сергея Галлера из Сальского района под названием «Глэмпинг Екатериновские холмы», проект фермера Валентина Андрющенко из Семикаракорского района в рамках инициативы «Усадьба «Птичий двор», а также круглогодичный энологический агротуристический проект «Вина Арпачина», представленный компанией «ЗеНа» из Багаевского района.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в первой половине 2025 года фермерские хозяйства, включая винодельни Ростовской области, посетили 10,3 тыс. туристов и экскурсантов, что на 80% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

