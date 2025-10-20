В Ростовской области интерес к сельскому туризму вырос на 80%

В первой половине 2025 года фермерские хозяйства, включая винодельни Ростовской области, посетили 10,3 тыс. туристов и экскурсантов, что на 80% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные регионального Минсельхозпрода.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в прошлом году пять проектов с грантом «Агротуризм» привлекли 6,2 тыс. посетителей, что в два раза больше показателей 2023 года.

Всего же в 2023-2025 годах в сфере сельского туризма предоставлено восемь грантов на сумму 69,5 млн руб.

Наталья Белоштейн