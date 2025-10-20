Тело 21-летнего мужчины достали из реки Кубань в Краснодаре

Спасатели МЧС 19 октября извлекли из реки Кубань в Краснодаре тело молодого человека 2004 года рождения. Об этом пресс-служба краевого главного управления МЧС сообщила интернет-порталу «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Погибший находился в акватории реки на территории столицы региона. Других деталей не приводится.

По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Правоохранители намерены установить обстоятельства происшествия.

Анна Гречко