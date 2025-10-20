Опять «Балтиец»: сломавшийся состав в очередной раз притормозил «красную» ветку

Утром 20 октября на станции метро «Проспект Ветеранов» вновь случился небольшой сбой из-за сломавшегося состава «Балтиец», сообщает «Фонтанка».

Поезд долго стоял на платформе, после чего высадил пассажиров и отправился обратно в депо. В результате на платформе станции вновь образовалась давка. В вагонах было настолько много людей, что двери «Балтийца» не закрывались.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 16 октября из-за сломавшегося состава на станциях «Девяткино», «Гражданский проспект», «Автово» и «Проспект Ветеранов» случился настоящий коллапс. Стоимость поездки на такси из Мурино в центр увеличилась до 2 тыс. рублей.

На следующий день очередной «Балтиец» преподнес сюрприз на перегоне между «Площадью Восстания» и «Владимирской». Поезда стояли более пяти минут. Специалисты быстро устранили неисправность, которая случилась из-за отсутствия контроля дверей.

Андрей Маркелов