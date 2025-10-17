Сломавшийся поезд вновь спровоцировал сбой в работе «красной» ветки метро

Утром 17 октября на «красной» ветке петербургского метрополитена вновь случился сбой из-за поломки состава, сообщает пресс-служба подземки. Инцидент случился на перегоне между «Площадью Восстания» и «Владимирской», поезда стояли более пяти минут. Специалисты быстро устранили неисправность, которая случилась из-за отсутствия контроля дверей. Машинист высадил пассажиров и поехал в депо.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 16 октября на юге и севере «красной» линии случился коллапс по аналогичной причине. Пассажиры станций «Девяткино», «Гражданский проспект», «Автово» и «Проспект Ветеранов» не могли уехать в центр. На платформах образовалась давка. Стоимость такси в этот момент увеличилась до 2 тыс. рублей.

Андрей Маркелов