В Ростовской области военные сбили два украинских беспилотника
19 октября в Ростовской области, в период с 17.00 до 20.00, дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Всего в указанный временной интервал военные сбили над регионами РФ 15 вражеских БПЛА. Так, еще десять аппаратов силы ПВО уничтожили над Воронежской областью и три – над Белгородской.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с 23.00 18 октября до 7.00 19 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на Дону пять украинских беспилотных летательных аппаратов.