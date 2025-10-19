Над Ростовской областью силы ПВО уничтожили пять беспилотников

В период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего, по данным министерства, за прошедшую ночь над регионами РФ военные сбили 45 вражеских БПЛА. Так, 12 аппаратов перехватили и уничтожили над Самарской областью, 11 – над Саратовской, пять – над Воронежской, три – над Республикой Крым, по два – над Брянской и Липецкой областями, по одному – над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь с 18 на 19 октября военные сбили БПЛА в четырех районах Дона.

Ефим Мартов