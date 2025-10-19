Шестерых участников драки в кафе на Думской улице доставили в отдел полиции

Полицейские задержали участников дискуссии на кулаках в одном из заведений на Думской улице в центре Петербурга. Информация о конфликте группы молодых людей поступила на пульт дежурного утром накануне, 18 октября.

На месте происшествия возле заведения быстрого питания правоохранителями были встречены шестеро участников потасовки в возрасте 20-23 лет. Их доставили в отдел для разбирательства.

Было предварительно установлено, что молодые люди, все из одной компании, находились в состоянии легкого алкогольного опьянения и подрались на почве разногласий. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В отношении одного из доставленных в полицию составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о драке в ресторане отеля на Васильевском острове, участником которой стал заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев. После конфликта с одним из постояльцев гостиницы чиновник попал в полицию, а затем в больницу. Глава региона Георгий Филимонов назвал произошедшее со своим заместителем провокацией.

Андрей Цедрик