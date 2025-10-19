«Самим нужны Tomahawk»: Трамп о передаче оружия Украине, потере Киевом территорий и сделке с КНР
Трамп заявил о приоритете интересов США над поставками ракет Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором объяснил, почему Штаты все еще рассматривают вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Также он отметил потенциал для торговли с РФ и пообещал не уничтожать Китай. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kent Nishimura / Reuters
Об Украине
- Мы не можем передать все наше оружие Украине. Я не могу подвергать опасности США.
- США сами нуждаются в Tomahawk.
- У США и России есть великолепный потенциал для торговли.
- Урегулировать конфликт на Украине непросто, но мы сможем.
- Украина утратит часть территорий по завершении конфликта: Путин, определенно, «что-то заберет».
О Китае
- Китай всегда ищет выгоду, он много лет обворовывал США.
- Я не собираюсь уничтожать Китай, усиливая на него давление в торговле.
- Введение против КНР пошлины в 100% будет неустойчиво для экономики США, но Пекин меня вынудил.
- По итогам встречи с Си Цзиньпином через две недели будет видно дальнейшее развитие торговых отношений стран.
- Уверен, что отношения США и КНР будут хорошими, но Вашингтону нужна справедливая торговая сделка.
О секторе Газа
- Если «Хамас» не сложит оружие добровольно, его разоружат другие силы.
- Американских военных не будет в секторе Газа, для этого нет причин.
- Вклад Вашингтона и мой в развитие сектора Газа ограничится участием в «Совете мира» по послевоенному управлению сектором.