Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Самим нужны Tomahawk»: Трамп о передаче оружия Украине, потере Киевом территорий и сделке с КНР

Трамп заявил о приоритете интересов США над поставками ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором объяснил, почему Штаты все еще рассматривают вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Также он отметил потенциал для торговли с РФ и пообещал не уничтожать Китай. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Об Украине

  • Мы не можем передать все наше оружие Украине. Я не могу подвергать опасности США.
  • США сами нуждаются в Tomahawk.
  • У США и России есть великолепный потенциал для торговли.
  • Урегулировать конфликт на Украине непросто, но мы сможем.
  • Украина утратит часть территорий по завершении конфликта: Путин, определенно, «что-то заберет».

О Китае

  • Китай всегда ищет выгоду, он много лет обворовывал США.
  • Я не собираюсь уничтожать Китай, усиливая на него давление в торговле.
  • Введение против КНР пошлины в 100% будет неустойчиво для экономики США, но Пекин меня вынудил.
  • По итогам встречи с Си Цзиньпином через две недели будет видно дальнейшее развитие торговых отношений стран.
  • Уверен, что отношения США и КНР будут хорошими, но Вашингтону нужна справедливая торговая сделка.

О секторе Газа

  • Если «Хамас» не сложит оружие добровольно, его разоружат другие силы.
  • Американских военных не будет в секторе Газа, для этого нет причин.
  • Вклад Вашингтона и мой в развитие сектора Газа ограничится участием в «Совете мира» по послевоенному управлению сектором.

Новости компаний Все