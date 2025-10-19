«Самим нужны Tomahawk»: Трамп о передаче оружия Украине, потере Киевом территорий и сделке с КНР

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, в котором объяснил, почему Штаты все еще рассматривают вопрос передачи Киеву ракет Tomahawk. Также он отметил потенциал для торговли с РФ и пообещал не уничтожать Китай. Главные высказывания господина Трампа — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Об Украине

Мы не можем передать все наше оружие Украине. Я не могу подвергать опасности США.

США сами нуждаются в Tomahawk.

У США и России есть великолепный потенциал для торговли.

Урегулировать конфликт на Украине непросто, но мы сможем.

Украина утратит часть территорий по завершении конфликта: Путин, определенно, «что-то заберет».

О Китае

Китай всегда ищет выгоду, он много лет обворовывал США.

Я не собираюсь уничтожать Китай, усиливая на него давление в торговле.

Введение против КНР пошлины в 100% будет неустойчиво для экономики США, но Пекин меня вынудил.

По итогам встречи с Си Цзиньпином через две недели будет видно дальнейшее развитие торговых отношений стран.

Уверен, что отношения США и КНР будут хорошими, но Вашингтону нужна справедливая торговая сделка.

О секторе Газа