Трамп: Украина потеряет часть территорий по завершении конфликта

Конфликт на Украине завершится утратой Киевом определенных территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Он (президент России Владимир Путин.— “Ъ”), определенно, что-то заберет, они же сражались»,— сказал американский президент в интервью Fox News. Он не уточнил, о каких территориях идет речь. Господин Трамп также выразил уверенность, что сможет достичь мирного урегулирования конфликта. «Это непросто»,— отметил он.

По информации The Washington Post, Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом 16 октября заявил, что для завершения конфликта ДНР должна полностью перейти под контроль российской армии. В обмен господин Путин выразил готовность отказаться от части территорий Запорожской и Херсонской областей, утверждают собеседники издания.

