Тактовые маршруты в сентябре перевезли в Петербурге около 3,6 млн пассажиров

По итогам сентября текущего года тактовыми железнодорожными маршрутами в Петербурге воспользовались около 3,6 млн пассажиров. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

От Витебского вокзала до станции Павловск за первый месяц осени было перевезено 1,4 млн пассажиров — показатель на уровне прошлого года. В свою очередь, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума — 1,2 млн человек (+9,2%), от Балтийского вокзала до Красного Села — 252,4 тыс. (+5,1%), от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья — 535,3 тыс. (на уровне прошлого года), от Финляндского вокзала до Сестрорецка — 231,2 тыс. человек (рост 12,6%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Финляндский вокзал из Сестрорецка прибыл первый электропоезд ЭП2ДМ в шестивагонном исполнении. На тактовом маршруте он заменил 3,5 пары поездов ЭТ2М.

В целом за сентябрь этого года пригородные поезда АО «СЗППК» перевезли на ОЖД в общей сложности 9,7 млн пассажиров. Этот показатель на 2% больше, чем в сентябре 2024 года. Самым популярным у путешественников оказалось Финляндское направление.

Андрей Цедрик