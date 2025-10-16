ОЖД определила наиболее популярные направления и пригородные станции в сентябре

За сентябрь текущего года поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) перевезли в общей сложности 9,7 млн пассажиров. Этот показатель на 2% больше, чем в сентябре 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Больше всего пассажиров в первом месяце осени было отправлено на Финляндском направлении — 3,3 млн человек (+3%). На Балтийском направлении пригородными электричками воспользовались в сентябре 2,5 млн человек (+4%), на Витебском — 2 млн (-1%), Московском — 1,2 млн (+1%), Волховстроевском — 694,1 (+4%), Петрозаводском — 57,5 тыс. человек (+20%).

В топ пригородных станций по популярности в сентябре вошли Царское Село — 320 тыс. пассажиров (+3%), Колпино — 217 тыс. пассажиров (+0,1%), Девяткино — 209 тыс. (+6%), Ленинский проспект — 143 тыс. (+3%) и Рыбацкое — 75 тыс. человек (+9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам девяти месяцев текущего года двухэтажные поезда Северо-Западного филиала АО «ФПК» перевезли более 3,3 млн человек. Рост составил 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Цедрик