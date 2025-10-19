Дмитриев назвал вирусной идею создать тоннель между Россией и США

Идея построить тоннель между Аляской и Чукоткой стала вирусной, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Он отметил, что количество просмотров поста с предложением создать тоннель достигло 2 млн.

Глава РФПИ объявил конкурс на лучшее видео тоннеля между Россией и Аляской, сгенерированное искусственным интеллектом. Он пообещал победителю четырехдневную поездку на Дальний Восток или на Аляску, либо право первым совершить поездку по тоннелю.

Построить мост, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив, предложил сам Кирилл Дмитриев. Президент США Дональд Трамп назвал идею интересной.

По оценкам господина Дмитриева, если строить тоннель традиционными способами, его стоимость может составить более $65 млрд. Однако технологии компании Илона Маска The Boring Company позволят сделать это менее чем за $8 млрд. Строительство займет менее восьми лет, считает глава РФПИ.